Fabiano assume o seu destino

Há alguns jogadores que têm lugar garantido no onze que Sérgio Conceição vai fazer entrar em campo diante do Sp. Braga, depois de amanhã. E um deles é Fabiano, guarda-redes que tem a Taça de Portugal a seu encargo, tendo cumprido todos os minutos do trajeto portista na prova.

A escolha técnica surgirá com naturalidade e nem o último ‘soluço’ competitivo do brasileiro, de 30 anos, deverá influenciar uma padrão que vem da última época. Dia 17 deste mês, quando jogou pelo FC Porto B com o objetivo de ganhar ritmo precisamente para o embate frente ao Sp. Braga, Fabiano acabou por ser expulso depois de ter jogado a bola com as mãos fora da sua área e, assim, interrompido uma jogada de perigo flagrante do adversário, a Oliveirense. Um lance que teve o natural castigo disciplinar decorrente do cartão vermelho, mas que em nada beliscou a confiança que Sérgio Conceição deposita nas suas capacidades.

Na presente temporada, o técnico confiou a baliza azul e branca a Fabiano em todos os minutos disputados pela equipa na Taça, desde a goleada em Vila Real até à difícil vitória no Estádio do Mar, frente ao Leixões, passando pelos jogos com Belenenses e Moreirense. Tal como não prescindiu de Vaná na Allianz Cup mesmo quando chegou à final four – o brasileiro disputou tanto a meia-final como a final –, Sérgio Conceição voltará a apostar em Fabiano nesta fase da Taça.

Aliás, na era Sérgio Conceição apenas por uma vez o padrão de escolhas não foi cumprido, na 2ª mão da meia-final da Taça de 2017/18, quando Casillas foi mesmo a jogo depois de José Sá ter perdido espaço entre as opções do técnico.