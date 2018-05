Numa breve declaração ao site do FC Porto, o guarda-redes Fabiano confessou o quanto significou a conquista deste título, ele que era o único elemento do plantel que já tinha sido campeão pelos dragões, em 2012/13."Sinto-me muito feliz por voltar a ser campeão num clube extraordinário como o FC Porto. Mais do que isso, o clube merece esta alegria e os adeptos também. Já há muito tempo que esperávamos por isto e todos trabalhámos muito para ser campeões", garantiu o brasileiro, de 30 anos, lembrando que "tudo foi incrível".