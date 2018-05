Apesar de ter sido inscrito na Liga no início da época, Fabiano só começou a trabalhar com o plantel em janeiro, quando se restabeleceu totalmente da lesão que o impediu de jogar desde abril do ano passado, e isso colocou-o em desvantagem em relação aos colegas, acabando em quarto na hierarquia da baliza.

Um cenário que poderá alterar-se na pré-época, quando o brasileiro, de 30 anos, arrancar em igualdade de circunstâncias com os companheiros. A concorrência não o intimida. "Sou jogador do FC Porto, tenho contrato e o meu pensamento é o de continuar aqui. Nunca tive a ideia de sair. Vou descansar um pouco nas férias para quando voltar estar a 100 por cento e trabalhar com os meus companheiros. Vou começar a pré-época ao nível deles", lembrou o guardião.

Continuar a ler

Fabiano esteve duas épocas emprestado ao Fenerbahçe e não esconde que preferia ter ficado no Dragão. Mesmo assim, não guarda rancor a quem o dispensou. "Não digo que fui contra a minha vontade, porque estaria a colocar alguém em causa, são coisas do futebol, mas quando fui contratado o meu pensamento era jogar no FC Porto. É um clube que admiro muito, por quem sempre torci, mesmo quando estive longe, mas temos a consciência de que a vida de jogador não depende só do jogador", constatou. Importância de Iker O gigante de 1,97 m mostrou-se ainda satisfeito com a continuidade de Casillas: "Foi muito importante na época, é um campeão ao longo da sua carreira, ganhou praticamente tudo, e tem importância em qualquer grupo."



Dez minutos inesquecíveis



Quando acabou o jogo de Guimarães foi visível a emoção de Fabiano. Mais de um ano parado e um carrossel de emoções que o brasileiro não escondeu após 10 minutos em campo que lhe permitiram ser campeão. "Foi importantíssimo entrar em Guimarães, uma vez que tive um ano particularmente difícil, devido à lesão. Foi um momento incrível, só mesmo um jogador que passou por uma situação idêntica sabe o quanto é importante ter capacidade para fazer aquilo que mais gostamos", fez questão de destacar o guardião. Quando acabou o jogo de Guimarães foi visível a emoção de Fabiano. Mais de um ano parado e um carrossel de emoções que o brasileiro não escondeu após 10 minutos em campo que lhe permitiram ser campeão. "Foi importantíssimo entrar em Guimarães, uma vez que tive um ano particularmente difícil, devido à lesão. Foi um momento incrível, só mesmo um jogador que passou por uma situação idêntica sabe o quanto é importante ter capacidade para fazer aquilo que mais gostamos", fez questão de destacar o guardião.

Autor: Rui Sousa