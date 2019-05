Fabiano é fã do colega: «Torço para que o Casillas volte a jogar»

Nas duas últimas épocas, Fabiano dividiu o balneário do FC Porto com Iker Casillas e não tem dúvidas de que o espanhol é uma figura incontornável no grupo. Nesse sentido, o brasileiro espera que o espanhol recupere totalmente e volte a jogar pelos dragões. "Claro que sim. Não o vejo apenas como atleta, mas também como homem. A saúde vem em primeiro lugar e torço para que o Iker recupere a 100 por cento e possa jogar novamente. É esse o pensamento não só meu, como de todos os jogadores e restantes pessoas", revelou o guarda-redes, destacando o carisma do espanhol entre os companheiros.





"O Casillas é sempre um líder, não é por acaso que esteve na final da Taça de Portugal juntamente connosco. Direta ou indiretamente, está sempre presente e isso foi até ao último jogo da época. Toda a gente percebeu que é uma pessoa que só traz benefícios ao grupo, só ajuda, continuo a torcer para que se recupere o mais depressa possível para fazer o que mais gosta, que é jogar futebol", lembrou Fabiano.