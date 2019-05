Fabiano e o interesse azul: «Belenenses é muito respeitado»

Fabiano foi colocado na órbita do Belenenses, para a eventualidade de Muriel deixar a baliza dos azuis, e esse interesse deixou o brasileiro orgulhoso. "O Belenenses é um clube muito respeitado aqui em Portugal e também tem o meu respeito, fico feliz por estar a falar-se nessa possibilidade, mas não depende apenas de mim, depende de outros fatores e de outras pessoas. Nos próximos dias vamos ver o que acontece. Até ao momento ninguém me falou de nada, nem do Belenenses, nem de outro clube, até porque como estava muito concentrado no jogo da final da Taça de Portugal, mesmo que chegasse alguma coisa não queria ouvir. Houve quem quisesse vir conversar, mas não quis conversar. Preferi passar esse momento que era decisivo, agora nas férias vamos falar", revelou o guarda-redes.





"Portugal é um país fantástico, mas é difícil para um jogador dizer se posso ficar aqui ou não. Neste momento não me vejo a jogar noutro clube que não seja o FC Porto, mas isso não depende apenas de mim, sou jogador de futebol, tenho de trabalhar, então nos próximos dias vamos decidir", reforçou o brasileiro.