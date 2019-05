Fabiano elogia Conceição: «Não precisa de provar mais nada»

Antes de ser orientado por Sérgio Conceição nestas duas últimas épocas no FC Porto, Fabiano já tinha trabalhado com o técnico português no Olhanense, em 2011/12, e não tem dúvidas de que é o homem certo para liderar os dragões.





"Sem dúvida. O Sérgio é um grande treinador, não precisa de provar mais nada a ninguém, acho que o FC Porto só tem a ganhar com ele", apontou o guardião.