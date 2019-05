Fabiano em final de contrato: «Vou levar o FC Porto no meu coração»

Fabiano está em final de contrato com o FC Porto e até agora não recebeu nenhum convite para renovar. Sendo assim, tudo indica que o futuro do guarda-redes, de 31 anos, não passe mais pelo Dragão. "Não chegámos a conversar sobre esse tema, até porque acabou de fechar a época. Tivemos uma final para disputar e a nossa atenção estava toda virada para esse último jogo. A partir de agora, sim, vou conversar com os meus empresários", começou por referir o brasileiro, à partida para o Brasil, não escondendo que gostaria de continuar no FC Porto."Não só eu como todos os jogadores têm vontade de ficar no FC Porto, é um clube fantástico, todos aqueles que passam por aqui não esquecem. Vejam o exemplo de vários jogadores que passaram pelo FC Porto e falam sempre muito bem, sentem sempre saudades e independentemente do que vier a acontecer, vou levar o FC Porto no meu coração, vou ter um carinho muito grande por este clube como sempre tive", acrescentou o guardião.Mesmo sem saber o que lhe reserva o futuro, Fabiano fez um balanço da sua passagem pelo FC Porto e não esconde que continua a "realizar um sonho". "Cheguei ao FC Porto em 2012, quando cheguei disse que estava a concretizar um sonho e realmente estou a realizar um sonho, o sonho continua, foram épocas fantásticas que passei aqui. A minha família é apaixonada pelo clube e pela cidade, mesmo não estando a jogar aqui, pretendo ter raízes em Portugal. É um clube que está marcado na minha vida e na vida da minha família e na minha carreira. No futebol há aqueles momentos bons, aqueles momentos não tão bons, mas isso acontece com todos os jogadores, em todas as equipas, mas sempre com a mentalidade de dar sempre o máximo, dar sempre o melhor por esse clube e fico muito feliz e grato", reforçou Fabiano.