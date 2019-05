Fabiano perto do pleno e Casillas em repouso no segundo treino da semana

O FC Porto realizou, na manhã desta quarta-feira, o segundo treino da semana com vista à visita ao reduto do Nacional, agendada para domingo.Sérgio Conceição orientou uma sessão de trabalhos no Olival, na qual não pôde com Iker Casillas, que permanece em repouso domiciliário a recuperar do enfarte agudo de miocárdio que sofreu há precisamente uma semana.Fabiano, por sua vez, segue em regime de treino integrado condicionado, estando cada vez mais próximo de voltar ao pleno.Os azuis e brancos voltam a treinar na manhã desta quinta-feira, pelas 10h30, no Olival.