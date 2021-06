Fábio Cardoso é reforço do FC Porto

Fábio Cardoso vai ser reforço do FC Porto na próxima temporada, depois de a SAD azul e branca e o Santa Clara terem chegado a acordo. O negócio ficou fechado por 2,2 milhões de euros. O central, de 27 anos, chega ao Estádio do Dragão após três épocas nos açorianos, nos quais se afirmou como um dos valores importantes da Liga NOS.





O defesa, que tinha mais um ano de contrato com os açorianos, irá naturalmente assinar um contrato de longa duranção com os dragões. Com a adição do português, o lote de centrais do FC Porto passa a contemplar cinco nomes: Pepe, Mbemba, Marcano, Diogo Leite e, agora, Fábio Cardoso.Natural de Águeda, Fábio Cardoso esteve oito anos na formação do Benfica, tendo chegado ao patamar da equipa B encarnada. Entre 2014/15 e 2015/16 jogou por empréstimo no P. Ferreira durante época e meia, de onde saiu a título definitivo para o V. Setúbal na temporada seguinte. Antes de chegar aos Açores, aventurou-se durante um ano no Rangers, da Escócia.