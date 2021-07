Fábio Cardoso e o lance com Baró: «Ficou resolvido logo ali»

Na 1.ª Liga de 2018/19, Fábio Cardoso lesionou gravemente Romário Baró num lance do FC Porto x Santa Clara daquela temporada. O momento marcou o central no universo azul e branco, com os dragões, à altura, a tecerem até críticas à postura do central. Dois anos volvidos, Fábio Cardoso vai jogar de azul e branco e não se coibiu de recordar o lance... e a forma como lidou com a situação.





"Não sou conhecido por ser agressivo em demasia, mas levo isto muito a sério e dou sempre tudo, seja nos treinos ou nos jogos. Foi um lance em que não esperava que o Romário conseguisse chegar àquela bola, mas chegou primeiro e na altura não tive a noção da intensidade e da gravidade do toque. Só tive noção de tudo quando vi as imagens no balneário e fiz questão de esperar lá fora por ele para lhe pedir desculpa. Ficou tudo resolvido aí", afiançou o defesaEntre aquele episódio e a formação feita no Benfica, Fábio Cardoso parece não ser um reforço unânime entre a massa adepta, nada que atemorize o jogador nem o impeça de reconhecer a importância do Benfica na sua carreira: "Fiz a minha formação no Benfica, é verdade, e sou muito grato ao clube por me ter formado, mas depois segui o meu caminho. Penso que chego ao FC Porto na melhor fase da minha carreira, por isso quero afirmar-me aqui, ser feliz aqui, e sei que o vou ser."