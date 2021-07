Fábio Cardoso e o peso da camisola 2: «É uma responsabilidade, mas vou estar à altura»

"João Pinto, Jorge Costa, Bruno Alves..." Foram estes os míticos camisola 2 que Fábio Cardoso elencou em declarações aos meios do FC Porto, um número que vai ser seu em 2021/22. O central sabe bem da responsabilidade que tem.

"Sei que é uma grande responsabilidade, mas vou estar à altura. É também o dia de nascimento da minha filha, por isso foi quase uma escolha automática", referiu, dando conta que se aconselhou com Bruno Alves - ele que tem um convite do clube para jogar no FC Porto B - sobre a possibilidade de rumar ao Dragão: "Ele foi uma das primeiras pessoas com quem falei assim que surgiu a possibilidade de vir para o FC Porto. Ficou muito feliz por mim, pois sempre me disse que sou um central à Porto. Aprendi muito com ele, dentro e fora do campo. Disse-me que ia gostar muito do FC Porto e desejou-me as maiores felicidades. Perguntei-lhe se se importava que ficasse com o número 2 e ele disse que não, que ficava muito feliz por ser eu a usar o 2."





Sobre a decisão do FC Porto em contratá-lo, o jogador fez questão de agradecer a Pinto da Costa e Sérgio Conceição: "É um orgulho muito grande e vou corresponder, vou dar o meu máximo no dia a dia e tenho a certeza de que vamos ser muito felizes juntos."As palavras de Bruno Alves