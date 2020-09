Fábio Martins: «Qualquer jogador teria orgulho e vontade em representar o FC Porto»

Já passaram sete anos desde que Fábio Martins se desvinculou do FC Porto, mas, por mais distante que esse tempo já esteja, o extremo não esquece a longa ligação de 12 anos que teve com os azuis e brancos. Quem o diz é o próprio jogador, que até não esconde que seria um "orgulho enorme" regressar à casa que o viu nascer para o futebol.





"É um clube enorme e acho que qualquer jogador teria um enorme orgulho e vontade de representar o FC Porto", respondeu a um seguidor no Twitter, depois de se ter disponibilizado a satisfazer todas as dúvidas daqueles que o seguem."Tudo o que sou hoje como jogador e pessoa deve-se aos momentos que passei lá. Foram 12 anos inesquecíveis que fizeram com que crescesse como pessoa e como jogador", acrescentou.Fábio Martins, recorde-se, está contratualmente ligado ao Sp. Braga, mas aguarda neste momento pela definição do seu futuro.