Fábio Silva abre o livro: da ambição de ser o melhor do mundo à referência Falcao

Fábio Silva tem 17 anos e um mundo de sonhos pela frente. Alguns deles foram revelados esta quinta-feira, numa conversa no Instagram com o portal 'Fútbol Emotion'. As ambições são muitas e as referências antigas também, com um ex-craque do FC Porto à cabeça.





"Sempre adorei o Falcao, desde os tempos do FC Porto, do Atlético. Infelizmente depois teve lesões. Falcao é muito forte de cabeça e esse é um aspeto que eu tenho que melhorar muito, mas além disso revejo-me nas movimentações que ele fazia, na forma como se antecipava, aquela matreirice dentro da área, saber onde a bola vai cair", respondeu Fábio Silva, quando questionado sobre quem era a sua maior referência.Quanto às ambições, são muitas e grandes. E até podem ter início já no próximo verão. "Claro que o Euro'2020 é um sonho, temos que ser ambiciosos. Quem me conhece sabe que gosto de viver o dia-a-dia. Viver muito à frente não é bom, tira-nos o prazer do momento. Tenho que tirar proveito do que estou a viver agora, para depois estar bem mais à frente e aí sim, ter essa possibilidade. Já atingi o patamar máximo no FC Porto, que era jogar pelos seniores. Falta-me chegar lá também na Seleção, seria um grande orgulho", revelou o jovem avançado, que não se ficou por aqui nas confissões."Gosto de viver as coisas dia-a-dia, desfrutar o momento. Mas o meu objetivo é tornar-me um dos melhores do Mundo na minha posição. Individualmente gostava de ganhar a Bola ou a Bota de Ouro. Coletivamente a Liga dos Campeões, é uma prova muito bonita, que todos os jogadores gostam de jogar", assumiu Fábio Silva, acrescentando que vencer no FC Porto também está na lista das prioridades, até para poder 'calar' o pai."O meu pai diz que eu só posso falar quando ouvir o hino da Champions ou festejar um título. Manda sempre as suas boquinhas, mas é para eu não dormir à sombra da bananeira, para não relaxar", referiu.