Fábio Silva despede-se do FC Porto com um "até já": «O azul e branco corre-me nas veias»

A ligação de Fábio Silva ao FC Porto chegou ao fim, pelo menos para já. O avançado vai prosseguir a carreira no Wolverhampton, mas não quer um "adeus" em definitivo, uma vez que tem o desejo de um dia poder voltar a vestir de azul e branco.





"Não é um "Adeus", é um "Até já". Um "Até já" difícil mas repleto de gratidão e esperança. Esperança por regressar e voltar a escrever o meu nome na história deste Clube. Para sempre Dragão…azul e branco é o coração!!!", escreveu, numa mensagem emotiva nas redes sociais, à qual anexou um vídeo com os seus grandes momentos pelo FC Porto."Porto,Oh meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal.O azul e branco corre-me nas veias. Corre agora e sempre correrá. O amor a este clube, a esta forma de vida, são parte intrínseca de mim, desde sempre e para sempre. As vitórias, as alegrias e, sobretudo, aqueles valores que representam uma cidade, foram sempre vividos intensamente.Este caminho foi construído pela entrega, pela dedicação, por amor e audácia... a autêntica audácia das gentes do Porto... E que ninguém se atreva a sufocar o grito audaz de todas as suas gentes! O meu mais sincero obrigado à estrutura do Porto, a todos os meus colegas, e a cada um de vocês, que vibram em cada ação, e que soltam em uníssono, um grito por todos nós.Não é um "Adeus", é um "Até já".Um "Atá já" difícil mas repleto de gratidão e esperança.Esperança por regressar e voltar a escrever o meu nome na história deste Clube.Para sempre Dragão…azul e branco é o coração!!!"