Fábio Silva: «É incrível poder estar perto do Pepe»

Fábio Silva, avançado de 17 anos do FC Porto, está rendido a Pepe. Em declarações no Instagram do '433', o jovem elogiou a carreira do defesa-central, que lhe tem dado muitos conselhos.





"O Pepe? É incrível poder estar perto de uma pessoa que já ganhou tudo no futebol e que é uma referência mundial. Ele ajuda-me muito, dá-me muitos conselhos. Temos uma ligação muito boa. Ele preocupa-se em transmitir-me as suas vivências", contou.Fábio Silva abordou ainda o atual momento marcado pela pandemia da Covid-19. "Graças a Deus estou muito bem e a minha família também. É o mais importante. Estou a ocupar os meus dias com o plano de treino específico que o FC Porto manda para nos mantermos ativos", disse."Há que continuar em casa para que isto passe o mais rápido possível, para as pessoas voltarem a ver o melhor desporto que é o futebol e voltarmos a ter alegrias", acrescentou Fábio Silva.