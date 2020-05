Fábio Silva e o primeiro golo no Dragão: «Ter o estádio a gritar o meu nome foi incrível»

Fábio Silva marcou, diante do Famalicão, o primeiro golo no Estádio do Dragão, carimbando o último golo dessa vitória dos azuis e brancos e levando o reduto portista ao rubro.





Vários meses depois, o jovem avançado puxou a fita atrás e recordou um momento que, garante, lhe ficará para sempre na memória. "Lembrava-me sempre: 'um dia vão gritar o meu nome assim'. E acho que ter o estádio a gritar o meu nome foi incrível. Marcar pelo clube do meu coração foi histórico, foi algo que me marcou e que ficou marcado na história do clube, sendo o mais novo", começou por confidenciar, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do FC Porto."Para ser sincero, claro que o golo teve importância. Foi o primeiro no campeonato, mas, para mim, o estádio a gritar o meu nome parece que abafou o próprio golo. Na tua cabeça conseguias pensar nesse momento, mas quando chegaste ao balneário vias pessoas a cantar o teu nome... parece que o golo ficou um bocado esquecido da minha parte. Claro que é sempre bom marcar e é o que gosto de fazer é marcar golos, mas esse momento foi uma sensação incrível. Acho que foi a melhor sensação que já senti. Muito contente por ter entrado para a história do clube", concluiu.