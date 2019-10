Fábio Silva: «Estamos num lugar que não queremos deixar cair»

Depois de na semana passada se ter tornado no mais jovem de sempre a marcar pelo FC Porto, o avançado Fábio Silva voltou este domingo a entrar para a história, agora ao ganhar o estatuto de mais novo a anotar no campeonato. Um feito que deixa o jovem de 17 anos satisfeito, ainda que o foco da sua satisfação tenha passado para o lado coletivo pela vitória por 3-0 sobre o Famalicão.



"Importante foi o bom trabalho de todos, mas também estou muito feliz pelo que marquei. Entrámos com a motivação extra de passar para a frente da tabela e isso deu-nos muita força porque agora estamos num lugar que não queremos deixar cair", começou por dizer o avançado, à SportTV.





"O fundamental neste jogo foi entrar bem e com determinação. Eu também entrei com vontade de ajudar a equipa e o golo acabou por ser uma consequência. É uma sensação diferente. Estava habituado a ver por fora e lá dentro é diferente."