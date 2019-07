Fábio Silva acredita que o FC Porto podia ter decidido oantes dos penáltis. Contudo, o jovem ressalva que estes jogos servem para aperfeiçoar aspetos de jogo."Foi um jogo bem conseguido. Tivemos várias ocasiões para decidir a eliminatória sem ser nos penáltis. Estes jogos servem para refletir no que podemos melhorar. Com o trabalho que fazemos diariamente temos vindo a aperfeiçoar coisas que não estavam bem encaixadas. E com as ideias do ‘mister’ vamos melhorando cada vez mais", disse.O jovem, que completa 17 anos esta sexta-feira, estreou-se a titular na equipa azul e branca, algo que, segundo o jogador, juntou "o útil ao agradável"."Estreia a titular? Era uma coisa que procurava há muito tempo. Foi juntar o útil ao agradável, estrear a titular no clube do coração no dia do meu aniversário", referiu.