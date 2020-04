Fábio Silva já conhece adversário em torneio de FIFA e há duelo com João Félix à vista

Já é conhecido o emparelhamento da "Stay and Play Cup", o torneio solidário de FIFA 20 que conta com a participação de vários craques. João Félix vai representar o Atlético de Madrid e nos 16 avos de final vai defrontar Bruno Guimarães, representante do Lyon, jogador que foi associado ao Benfica no último mercado de transferências. O FC Porto é o único clube português que vai participar no torneio: o jovem Fábio Silva vai defender as cores dos dragões e, no primeiro jogo, defronta Aurier do Tottenham.

Caso passem esta eliminatória e a seguinte, Félix e Fábio Silva podem encontrar-se nas meias-finais da competição.

A prova arranca amanhã com Khaudi do Marselha a defrontar Lindstrom do Brondby, Vallejo do Valencia joga com Karlstrom do Djurgarden da Suécia, Mohamed Ihattaren do PSV Eindhoven encontra Nabil Bahoui do AIK também da Suécia e Daramy do Copenhaga joga contra Nikolai Alho do Helsínquia. O torneio termina no próximo domingo.

A iniciativa conta com grandes nomes como Azpilicueta do Chelsea, Vinícius Jr. do Real Madrid, Alexander-Arnold do Liverpool ou Phil Foden do Manchester City.

A EA Sports, organizadora desse torneio, vai doar uma verba de 1,2 milhões de euros a um fundo global de combate à pandemia de Covid-19. Todas os jogos vão ser serão transmitidos, em direto, através de Twitch.