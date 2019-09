Fábio Silva leva cinco pontos

Durou pouco mais de um minuto a participação de Fábio Silva no particular que os sub-19 de Portugal realizaram ontem com a Bélgica. Numa disputa de bola com um adversário, o dianteiro do FC Porto acabou por abrir o sobrolho e foi substituído pouco depois do terceiro minuto do encontro.





Apesar de a lesão não ser grave, Fábio Silva foi suturado com cinco pontos na zona do sobrolho. Na terça-feira há novo encontro, desta feita com a Holanda, e não é certo ainda que o jovem esteja disponível.Ontem, para o seu lugar, entrou Gonçalo Ramos, que acabou por marcar os dois golos do triunfo (2-1) português.