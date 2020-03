Fábio Silva mostra dotes e garante: «Uma bola nos pés faz-me sempre sorrir»

A fase é difícil e sombria, mas, para Fábio Silva, a receita para estar feliz neste período conturbado é fácil e passa, essencialmente, por ter uma bola nos pés.





Essa foi a mensagem que o avançado do FC Porto deixou nas redes sociais, num vídeo no qual surge a recriar-se com o esférico no jardim de casa, acompanhado por um sorriso de orelha a orelha, em sintonia com o que escreveu."Uma bola nos pés faz-me sempre sorrir", sublinhou o jovem prodígio.