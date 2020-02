Fábio Silva: «No Benfica as pessoas sempre foram impecáveis comigo»

Fábio Silva é hoje uma jovem estrela do FC Porto, mas o jogador passou pelo rival Benfica na formação, onde diz que foi sempre bem tratado. O avançado, de 17 anos, deu uma entrevista ao jornal 'Vivacidade', de Gondomar, em que falou do atual momento da sua carreira, no plantel principal dos dragões.





"Quando estava na fase final dos juniores no FC Porto, estava a ter uma sequência muito boa de resultados nos jogos e a marcar muitos golos. Foi-me transmitido que possivelmente na temporada seguinte poderia fazer parte da equipa principal, desde que treinasse muito. Fiquei feliz com o meu esforço, consegui passar à frente dos meus colegas e já tão novo fazer parte de uma equipa como a do FC Porto. Saber que sou tão novo e já estar a partilhar o relvado e os balneários com pessoas que admiro enquanto profissionais e que eu via e jogava nos jogos de Playstation é algo surreal", contou.Fábio Silva já teve vários treinadores, mas houve um que o marcou particularmente. "Quando estava no Benfica lembro-me do treinador que tive, que era o Mister Luís Nascimento [n.d.r. irmão de Bruno Lage], que em termos de aprendizagem foi o treinador que mais me fez crescer e adquirir muitas das capacidades que tenho hoje, sempre apostou em mim. Falo com ele quase todos os dias", recorda. Mas também não esquece Mário Silva. "No ano passado, quando jogava nos juniores, tive outro treinador, o mister Mário Silva, com quem criei uma ligação muito boa; antes de ele ser meu treinador já o conhecia pessoalmente, por causa do meu pai."Ainda sobre a sua passagem pelo Benfica, Fábio explica que não tem más memórias do Seixal e conta por que resolveu mudar-se para o Porto. "Sempre que estive no Benfica as pessoas trataram-me bem e tinham confiança em mim. Valorizavam-me. Na altura, em concordância com a minha família, achei que era o melhor para mim e para a minha carreira voltar ao Porto, mas no Benfica as pessoas sempre foram impecáveis comigo."