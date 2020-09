Fábio Silva no Wolverhampton por 40 milhões de euros

Fábio Silva vai ser reforço do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a troco de 40 milhões de euros. A transferência para Inglaterra está iminente e deve ser oficializada ainda este sábado, pelo que o jovem avançado, de 18 anos, se prepara para ser a primeira grande venda do FC Porto no atual mercado, em mais um grande negócio concretizado sob a égide do superagente Jorge Mendes.





Note-se que aquando da renovação a 21 de novembro de 2019, Fábio Silva ficou com a cláusula mais alta do futebol português na altura: 125 milhões de euros. No entanto, a SAD já tinha definido que a sua venda se faria pela fasquia de 40 milhões de euros. Trata-se de uma verba fundamental para os dragões cumprirem com as exigência do Fair Play Financeiro da UEFA e poderem concluir o seu plano de reforço do plantel, com vista à temporada 2020/21.De recordar que os portistas já tinham adquirido com custos Taremi e Zaidu, mas com esta injeção financeira que está prestes a chegar com a saída do ponta-de-lança para a Premier League vai ser possível satisfazer mais alguns desejos de Sérgio Conceição para elevar a competitividade da equipa, sendo o dossiê Toni Martínez um dos que beneficia diretamente com esta situação.Na época passada, recorde-se, Fábio Silva fez 22 jogos pelo FC Porto e marcou três golos.