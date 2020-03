Fábio Silva: «Obrigado aos heróis que lutam por nós»

Fábio Silva, jovem avançado do FC Porto, deixou uma mensagem de esperança nas redes sociais, mas também de agradecimento aos profissionais que estão na linha da frente do combate à pandemia do coronavírus.





"Obrigado a todos os heróis que lutam por nós neste período difícil. Vamos recordar momentos positivos e ter força para superar isto. Nunca me esqueço da alegria que o futebol me proporciona a mim e a vocês", escreveu Fábio Silva na sua conta de Instagram.