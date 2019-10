Fábio Silva: «Primeiro passo rumo a um dos objetivos»

A entrada avassaladora do FC Porto sentenciou a eliminatória na etapa inicial, mas o primeiro suspiro de alívio do marcador mais jovem dos dragões só chegou aos 81 minutos, instantes depois da euforia com que celebrou o seu golo. Momento para a história que o avançado, de apenas 17 anos, fez questão de partilhar. "Primeiro passo a caminho de um dos objetivos desta temporada. Muito feliz pelo meu primeiro golo como sénior pelo FC Porto e por voltar a entrar na história deste grande clube. Seguimos juntos", escreveu Fábio Silva nas redes sociais.

Sentimento de dever cumprido após um jogo em que criou várias situações de finalização, mas também não conseguiu esconder, a espaços, a incompatibilidade emocional de querer marcar a todo o custo e a desaceleração do coletivo na reta final.