Fábio Silva regressa e integra boletim clínico

Danilo, Loum e Fábio Silva regressaram ao Olival na manhã desta terça-feira, mas só os dois primeiros integraram os trabalhos na totalidade, já que o jovem avançado, regressado da seleção sub-19, voltou com uma mialgia num gémeo, ficando limitado a treino condicionado.O dianteiro juntou-se a Pepe (treino condicionado e ginásio), Sérgio Oliveira (treino condicionado e ginásio) e Romário Baró (treino condicionado e ginásio) no boletim clínico azul e branco.De fora desta sessão, realizada a pensar no embate com o V. Setúbal, ficaram os 11 internacionais que prosseguem com as seleções: Tomás Esteves (Portugal Sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (RD Congo), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão), Aboubakar (Camarões) e Zé Luís (Cabo Verde).Tiago Estevão, guardião dos sub-19, voltou a ser chamado por Sérgio Conceição.