Fábio Silva renova com o FC Porto até 2022

Fábio Silva renovou com o FC Porto até 2022, segundo anunciou o emblema azul e branco, esta segunda-feira.Trata-se da maior esperança dos escalões de formação portistas. Um goleador nato que saiu para o Benfica em 2015, mas regressou à base dois anos volvidos. Fábio Silva marcou 33 golos em 39 jogos realizados pela equipa de Sub-19 na época 2018/19, incluindo cinco da UEFA Youth League, tendo sido determinante nas conquistas tanto dessa prova internacional como do campeonato nacional de juniores.Razão pela qual já está indigitado por Sérgio Conceição para integrar a pré-temporada do plantel principal, sendo um dos jovens que, comorevelou, passarão a estar na órbita da equipa A. Os restantes são Romário Baró, Fábio Vieira e Tomás Esteves.Nas suas primeiras palavras depois de prolongar a sua ligação ao clube, Fábio Silva, que é filho do antigo jogador do Boavista, Jorge Silva, considerou ter sido "uma época incrível, em todos os aspetos. Esta é a melhor forma de a terminar, com a renovação de contrato com o clube de que gosto e onde me sinto bem. Estou muito feliz, agradeço a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste processo e agora vou focar-me na próxima época", frisou ao site oficial dos dragões.Olhando aos feitos alcançados sob o comando técnico de Mário Silva, o goleador foi assertivo: "Os dois títulos que conseguimos foram o reflexo de muito trabalho ao longo do ano e penso que isso pode dar muita visibilidade à formação do FC Porto. Estou muito feliz por ter conseguido esses dois objetivos e por ter sido o melhor marcador da competição."Após uma passagem pelo Benfica, Fábio Silva assume estar satisfeito com a decisão de regressar ao Olival. "Regressar ao FC Porto foi uma decisão do coração, também em conjunto com a minha família. É o clube de que gosto, deu-me todas as condições para eu voltar, continua a dar-me tudo para eu me sentir bem e é aqui que me sinto feliz. Quanto ao futuro, as pessoas do clube têm dado valor ao meu trabalho e isso irá seguramente continuar a acontecer", concluiu.