Fábio Silva revela o que Sérgio Conceição lhe disse antes de entrar

Lançado na fase final do duelo com o Young Boys , Fábio Silva fez história ao tornar-se no mais jovem jogador do FC Porto, isto numa partida na qual, no entender do jovem, a formação portista "está de parabéns" por aquilo que fez no decurso dos 90 minutos."Antes de mais quero agradecer a oportunidade de entrar na história do clube, de ser o jogador mais jovem a jogar nas competições europeias. Acho que a equipa está de parabéns, preparámos o jogo da melhor forma para podermos entrar com a nossa identidade.""Quando estava para entrar o míster pediu-me para dar o máximo e tentar ajudar a equipa. Sinto que o fiz e estou muito feliz. Quando jogo procuro sempre ajudar a equipa. É muito bom estar todos os dias ao lado de grandes jogadores como os meus colegas e poder aprender todos os dias com eles. A equipa técnica e os jogadores têm-me ajudado muito para que eu atinja os meus objetivos e quero trabalhar para os ajudar também""É sempre bom poder entrar na história de um clube, ainda para mais daquele que eu gosto e onde me sinto bem""Foi bom entrarmos a ganhar, todas as competições em que entra o FC Porto quer ganhar. Estamos no bom caminho, agora é dar continuidade"