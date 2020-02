Fábio Silva rodou na B com Pinto da Costa a ver

Fábio Silva somou ontem os primeiros minutos da temporada ao serviço do FC Porto B. O jovem ponta-de-lança, de 17 anos, foi titular no empate (1-1) da equipa de Rui Barros frente ao Farense, em Pedroso – ver mais informação na página 27 –, disputando a totalidade do tempo regulamentar.

Depois de não ter sido incluído na ficha de jogo para o clássico com o Benfica, o avançado pôde ir a jogo na 2ª Liga, acumulando assim mais alguns minutos de competição vitais à sua evolução individual. Treinar com o plantel principal e jogar amiúde pela equipa B era, de resto, o plano traçado internamente desde o início da temporada para oferecer a Fábio Silva as melhores condições possíveis para o seu desenvolvimento, isto partindo do princípio que o jovem seria a 5ª opção para a frente de ataque.

No entanto, os conhecidos problemas físicos de Aboubakar, assim como a indisponibilidade pontual de Zé Luís foram mantendo o português dentro das opções. "Todas as oportunidades são boas para continuar a crescer. Sempre juntos", escreveu o jovem na sua página de Instagram.

Este fim de semana, com Marega, Soares e Zé Luís disponíveis para o embate com o Benfica, Conceição prescindiu de Fábio Silva, incluindo na ficha de jogo ‘apenas’ três opções para o eixo do ataque. A ideia é que, quando for possível, o ponta-de-lança volte a rodar em contexto competitivo ao serviço de Rui Barros, técnico que ontem abordou com total naturalidade a inclusão do jogador no seu plano de jogo: "Não é um jogador novo no FC Porto. Metade dos jogadores desta equipa jogaram juntos com ele nos juniores. Conhece a casa, está muito bem integrado e é uma mais-valia para nós."

De notar que Pinto da Costa assistiu ao encontro do FC Porto B, juntamente com o ‘Bibota’ Fernando Gomes e o antigo capitão João Pinto.