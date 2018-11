Fábio Silva sobe degrau

O goleador Fábio Silva, de 16 anos, foi ontem chamado a trabalhar com o plantel principal. A grande esperança da formação portista para o eixo do ataque, e filho do antigo médio Jorge Silva, teve oportunidade de trabalhar às ordens de Sérgio Conceição, subindo temporariamente um degrau para onde pretende afirmar-se no futuro caso a sua carreira tenha a evolução que é perspetivada. Entre o campeonato de juniores e a Youth League da UEFA, Fábio Silva leva 10 golos em 15 jogos. Um trunfo para Mário Silva nessas competições, mas que Sérgio Conceição pretende ir motivando, como é usual fazer durante os períodos de paragem para os compromissos das seleções.

Os guarda-redes Mbaye, da equipa B, e Francisco Meixedo, dos sub-19, também estiveram em ação no sector do Olival reservado ao plantel principal.

O FC Porto tem no horizonte o duelo da Taça de Portugal, contra o Belenenses. Conceição não pode contar com os internacionais Danilo (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal, sub-21), Marega (Mali) e Mbemba (República Democrática do Congo). Brahimi está ausente, devidamente autorizado pelo clube, enquanto Chidozie regressou aos treinos no Olival.

No boletim clínico surgem os nomes de Aboubakar (em tratamento) e Fabiano (treino integrado condicionado).