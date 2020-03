Fábio Silva teve ajuda do pai

Fábio Silva foi um dos jogadores do FC Porto que aproveitaram o sol de ontem para treinar no jardim, fazendo-se acompanhar de um personal trainer muito especial. Nada mais nada menos do que o seu pai, Jorge Silva, antigo jogador do Boavista, que auxiliou o filho nos exercícios. "A treinar todos os dias para continuar a melhorar", escreveu o jovem avançado na sua conta de Instagram. Mais tarde, pai e filho disputaram ainda uma partida de teqball e, pelo vídeo publicado, foi o mais novo a vencer.

Antes, Fábio Silva, também nas redes sociais, agradeceu aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado nos últimos dias. "Nesta altura difícil queria dizer que tenho respeito máximo, orgulho e gratidão por todos os profissionais que neste momento trabalham a dão a vida em campo diariamente em prol de todos nós. Queria dizer que vocês é que são a nossa Seleção Nacional. Juntos iremos superar este desafio. Nós não somos heróis. Os heróis são vocês. Obrigado e força", escreveu o jovem.