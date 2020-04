Fábio Silva: «Trocava de habilidades com Cristiano Ronaldo»

Fábio Silva prestou algumas declarações no Instagram do '433', onde foi confrontado com uma questão curiosa: "Com quem trocarias de habilidades?" Ora, a resposta do jovem avançado do FC Porto recaiu sobre CR7.





"Trocava com o Cristiano Ronaldo. Sem dúvida que é o melhor da história, de sempre. Para mim será sempre... Se pudesse trocava de habilidades com ele, só para ver como é, por tudo o que deu e ainda vai dar ao futebol", disse Fábio Silva, de 17 anos.E ainda a propósito de craques portugueses, Fábio Silva teve de escolher entre um passe de Bernardo Silva e uma trivela de Quaresma. "Esta é complicada! Se jogasse com ambos, sei que me deixariam em posição privilegiada, ia receber muitos passes a isolar-me ou passes requintados, só teria de definir. Não consigo optar, se pudesse jogar com os dois ao mesmo tempo era perfeito", referiu.Fábio Silva tentou explicar ainda a emoção de marcar um golo: "É algo que não se explica, para quem marca é como se fosse sempre a primeira vez. É uma sensação incrível."