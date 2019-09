Fábio Silva faz história e ultrapassa nomes como Fernando Gomes ou Futre

Fábio Silva, avançado do FC Porto, estreou-se nas competições europeias, após ter sido lançado por Sérgio Conceição ao minuto 81, na partida com o Young Boys, referente à 1.ª jornada do Grupo G da Liga Europa. Com apenas 17 anos e dois meses, Fábio Silva é o mais jovem dragão a jogar numa competição europeia, destronando assim Rúben Neves que se estreou com 17 anos e cinco meses.





Mas, o prodígio dos azuis e brancos ainda ultrapassou nomes como o de Fernando Gomes, o bi-bota realizou o seu primeiro jogo europeu pelo FC Porto com 17 anos e nove meses. Logo a seguir surge Anderson, médio brasileiro, que representou os dragões na Europa com 18 anos e cinco meses. Enquanto, Paulo Futre fez a sua estreia com 18 anos e seis meses.