Fábio Silva viveu momento para recordar

Aos 17 anos, Fábio Silva viveu mais um momento especial na sua carreira, tendo feito a estreia oficial no Estádio do Dragão. Uma noite para sempre recordar e partilhar com a família e amigos. "Foi um momento muito especial. Quero deixar uma palavra de apreço a todas as pessoas que contribuíram para que este momento pudesse ser possível. Estou no bom caminho", revelou o jovem avançado, ao Porto Canal, ele que protagonizou um dos minutos mais empolgantes da noite, quando entrou para o lugar de Zé Luís.

As bancadas do Dragão levantaram-se para aplaudir não só a saída do homem da noite como a entrada em campo de um dos prodígios da formação portista. Uma tremenda ovação que de certo mexeu com os dois jogadores. De resto, Fábio Silva já tinha sentido o carinho dos adeptos assim que se levantou para o aquecimento.

Quanto à exibição da equipa, Fábio Silva destacou a reação às duas derrotas consecutivas: "O segredo foi mantermo-nos sempre unidos depois de resultados menos positivos. Com a nossa união e espírito de sacrifício conseguimos sair por cima. Os adeptos são sempre a nossa força."