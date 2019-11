Fábio Silva: «Vou dar sempre o meu melhor»

Já depois de Pinto da Costa ter anunciado a renovação de Fábio Silva em plena gala dos Dragões de Ouro, o jovem avançado, eleito a revelação do ano, falou ao Porto Canal sobre o prémio e, tal como fez no discurso de aceitação do galardão, assumiu-se muito feliz pela distinção.





"Fiz tudo para conquistar este prémio. Não é um prémio só meu, já vem da época passada, do que fizemos junto na formação. Toda a gente merece esse respeito. Quero sempre conquistar coisas novas, agora o importante é desfrutar deste. Quem me conhece sabe que tenho ambição. Sendo novo, isso exige-me dar o máximo. Com humildade sempre. Vou dar sempre o meu melhor", referiu, revelando sentir-se muito acarinhado."Sinto o carinho de todos da formação e dos colega da equipa A. Sinto o carinho e isso é uma motivação para trabalhar todos os dias", concluiu.