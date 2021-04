Fábio Vieira: «Acreditámos até ao fim, temos um grande espírito de equipa»

Peça importante na pressão final do FC Porto, Fábio Vieira não escondeu a sua satisfação pelo triunfo alcançado pelos azuis e brancos diante do Santa Clara (2-1).





"São três pontos importantes, estávamos avisados para um jogo difícil, o Santa Clara tem uma boa equipa. Acreditámos até ao fim, temos um grande espírito de equipa. Temos um grande grupo e somámos uma vitória importante. Tivemos pouco tempo para preparar este jogo devido aos jogos das seleções, mas confiámos no nosso trabalho e na nossa qualidade e conseguimos vencer", referiu.O médio apontou depois baterias ao jogo frente ao Chelsea: "Queremos desfrutar da vitória no campeonato, que é o nosso principal objetivo. Agora vamos preparar o jogo com o Chelsea para o tentar vencer".