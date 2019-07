Fábio Vieira associado à Juventus

Fábio Vieira, médio de 19 anos do FC Porto, está a ser associado à Juventus pela plataforma digital italiana 'Calciomercato'. As exibições do jovem no Campeonato da Europa de sub-19 que se realizou na Arménia e no qual a Seleção Nacional foi derrotada na final com a Espanha 0-2 terão aumentado o interesse dos octacampeões transalpinos.





O site descreve Fábio Vieira como um centro campista que decide muito bem, de grande habilidade em espaços curtos e com um pé esquerdo maravilhoso, comparando-o mesmo com Bruno Fernandes, jogador do Sporting que passou muitos anos em Itália. Os italianos ainda referem que Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, tinha a intenção de incorporar Fábio Vieira na equipa principal, nesta pré-temporada, "tendo em casa um substituto para Oliver Torres".O 'Calciomercato' ainda adianta que a vecchia signora também esteve interessada em Romário Baró, que se tem evidenciado na pré-época dos dragões, mas o facto de ter renovado contrato em dezembro de 2018 e, consequentemente, ter aumentado a sua cláusula de rescisão para 40 milhões de euros afastou o interesse da equipa de Cristiano Ronaldo e por isso aponta agora agulhas para mais um dos jovens do FC Porto que conquistou a UEFA Youth League na temporada transata.