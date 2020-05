Fábio Vieira e João Mário reforçam plantel principal

Fábio Vieira e João Mário foram as grandes novidades do segundo dia de treinos do FC Porto no Olival, juntando-se ao grupo que voltou a trabalhar no relvado às ordens de Sérgio Conceição no início desta semana. O médio, de 19 anos, e o extremo, de 20 anos, são presença habitual na equipa B e foram agora promovidos ao grupo principal, de forma a alargar as opções do treinador neste regresso aos trabalhos.





Além dos dois jovens, também Francisco Meixedo foi integrado no grupo de Sérgio Conceição, neste caso para que o plantel possa treinar-se com quatro guarda-redes. O jovem guardião da equipa B, de resto, já iniciou a semana junto do grupo principal.De acordo com a informação divulgada pelo FC Porto, não há qualquer jogador presente no boletim clínico, o que significa que, até ver, Sérgio Conceição tem o plantel todo disponível para o ataque às 10 derradeiras jornadas.