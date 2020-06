Fábio Vieira: «É um sonho realizado e um dia que não vou esquecer»

Lançado por Sérgio Conceição na fase final da partida com o Marítimo, Fábio Vieira mostrou-se radiante pelo momento vivido este sábado, com a estreia pela equipa principal do FC Porto, falando mesmo num sonho tornado realidade.





"É um sonho realizado e um dia que não vou esquecer. Obrigado ao míster pela oportunidade. Vou continuar a trabalhar. Não podemos perder a concentração. É mais um passo para o nosso objetivo, mas ainda falta muito. Temos de manter o foco", disse o jovem, ao Porto Canal.