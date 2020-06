Fábio Vieira estreia-se pela equipa principal do FC Porto

Sérgio Conceição promoveu, esta quarta-feira, no encontro diante do Marítimo, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, a estreia de Fábio Vieira na equipa principal do FC Porto ao colocar o jovem médio de 20 anos para o lugar de Moussa Marega. Este que é o quinto jovem lançado pelo treinador dos azuis e brancos desde que assumiu o comando da equipa técnica dos dragões.