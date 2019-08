Fábio Vieira integrou o treino da equipa principal do FC Porto

Fábio Vieira juntou-se à equipa principal no treino desta quarta-feira. O médio, dos quadros da equipa B, trabalhou às ordens de Sérgio Conceição pela primeira vez na corrente temporada e foi a grande novidade na sessão matinal que o técnico orientou com vista à receção ao V. Guimarães, agendada para domingo.





Um apronto que voltou a ter Loum perto do pleno, mas que teve ainda Sérgio Oliveira longe do regresso. O médio senegalês fez treino integrado condicionado, ao passo que o o centrocampista luso realizou apenas tratamento e ginásio, prosseguindo com a recuperação a uma entorse no tornozelo contraída frente ao Krasnodar.