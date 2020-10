Fábio Vieira nas nuvens com estreia a marcar na Champions: «Foi fantástico»

Autor do primeiro golo do FC Porto na vitória sobre o Olympiacos, Fábio Vieira estava claramente nas nuvens pelo feito que alcançou, mas na hora de analisar a partida optou por focar a sua atenção no plano coletivo.





"Foi fantástico. Estou muito feliz pelo meu primeiro golo na Liga dos Campeões, mas o que há a realçar é a vitória da equipa num jogo muito complicado. Tenho trabalhado no máximo das minhas capacidades, consegui fazer um golo e vou continuar a dar máximo, também fruto das minhas capacidades, para as desenvolver e continuar a ter mais oportunidades", assegurou, à Eleven Sports.