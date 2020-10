Fábio Vieira realça subida de produção

Desta vez já não foi cartada surpreendente no onze inicial. Fábio Vieira manteve-se nas preferências de Sérgio Conceição nesta partida que marcou o regresso às vitórias no campeonato e não se mostrou surpreendido com a forma de atuar do adversário.

“Jogo muito difícil, sabíamos disso desde o início, mas preparámos bem o jogo. Sabíamos que o Gil Vicente vinha com as linhas baixas. Foi uma partida não muito bem conseguida na primeira parte, mas corrigimos ao intervalo e melhorámos. Chegámos à vitória com justiça”, analisou o médio, que veste a camisola 50.

Numa altura em que o calendário aperta, o jogador, de 20 anos, aponta a receita do descanso e da boa alimentação para mitigar os efeitos do pouco tempo para preparar os desafios que aí vêm. “É um calendário difícil, com muitos jogos em pouco espaço de tempo. Precisamos de descansar e alimentar-nos bem para nos apresentarmos na melhor forma”, indicou.

Já no que concerne uma abordagem mais individual, o virtuoso esquerdino garante que vai continuar a lutar pelo seu lugar: “Sinto que sou mais um para ajudar. Estamos cá para dar o melhor. Vou continuar a trabalhar para conseguir as minhas oportunidades.”