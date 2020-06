Fábio Vieira teve estreia que fugiu a João Mário

Pouco a pouco, a ‘Geração YL’ vai vendo o seu talento vir ao de cima e, depois de Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Fábio Silva e Vítor Ferreira, eis que ontem chegou a vez de Fábio Vieira cumprir o sonho de se estrear com a camisola da equipa principal do FC Porto. O extremo, de 20 anos, saltou do banco a 18 minutos do fim, para render Marega, e deu muito boa conta de si, estando até perto de marcar.

Uma noite certamente memorável para o jovem, que foi um dos elementos da equipa B promovidos por Sérgio Conceição ao grupo principal nas últimas semanas, mais concretamente no pós-quarentena.

Outro dos miúdos que tem trabalhado com os graúdos é João Mário, que também esteve muito perto de se estrear diante do Marítimo. O extremo chegou a tirar o fato de treino e só não entrou porque a expulsão de Alex Telles acabou por levar Sérgio Conceição a alterar os planos.

Ao Porto Canal, Fábio Vieira expressou os seus sentimentos: “É um sonho realizado e um dia que não vou esquecer. Obrigado ao míster pela oportunidade. Vou continuar a trabalhar.”