Fábio Vieira: «Vou guardar este momento para resto da vida»

Ao quarto jogo pela equipa principal do FC Porto, Fábio Vieira estreou-se a marcar, na cobrança de um livre direto 'oferecido' por Alex Telles. Ao Porto Canal, para lá de ter falado do jogo com o Belenenses SAD, o jovem falou naturalmente desse momento, que o próprio confessa que ficará para sempre na sua memória.





"Sabíamos que ainda faltavam 5 jogos, muito pontos em disputa, só dependemos de nós para levantar o título, é o que queremos e ambicionamos, há muito tempo que trabalhamos para isto, mais uma vitória no caminho para o título.""Sabemos que é sempre difícil desmontar equipas assim, vêm com ambição de tirar pontos ao FC Porto, mas tínhamos que manter-nos fiéis ao trabalho e com confiança uns nos outros, ter o máximo posse de bola e desmontar o adversário.""Foi um momento inesquecível, vou guardar para resto da vida, agradeço à minha mãe e ao meu pai, que fizeram um grande esforço para eu estar aqui hoje, eles fizeram muito por mim e quero enviar beijinho para eles."