Fàbregas: «Casillas tem esperanças de voltar a jogar»

Cesc Fàbregas revelou que Iker Casillas ainda não perdeu a esperança de voltar a jogar futebol. O guardião do FC Porto sofreu um enfarte do miocárdio na reta final da temporada passada e está afastado dos relvados, mas terá confessado ao antigo companheiro de seleção que ainda pode regressar."Jogámos na pré-temporada e fiquei livre para jantar. A primeira coisa que fiz foi chamá-lo para passarmos um bocado juntos. É meu amigo desde há muitos anos e, por tudo o que passou e estes últimos meses desagradáveis, foi muito bom reencontrá-lo e passar um bom momento com ele", referiu o jogador do Monaco em entrevista à rádio espanhola COPE.Os dois estiveram juntos aquando do encontro entre FC Porto e Monaco: "Pelo que diz, tem esperanças de voltar a jogar. Toda a gente conhece a mentalidade do Iker e esperemos que possa continuar a dar algo mais ao futebol, caso queira, o deixem e possa. Mas gostava que continuasse a jogar".Casillas, de 38 anos, faz atualmente a ligação entre o plantel e a estrutura do FC Porto. Os dragões contrataram para o seu lugar o argentino Agustín Marchesín.