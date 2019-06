Fair play financeiro: FC Porto diz que 2019/20 será o "último ano de execução do acordo"

O FC Porto anunciou no seu site que a próxima temporada será a última em que estará sob a alçada da UEFA por causa do fair play financeiro.





"A UEFA confirmou hoje que o FC Porto estará sob regime de liquidação em 2019/20, o que significa que entrará no último ano de execução do acordo relativo ao Fair Play Financeiro. O FC Porto regista com agrado o reconhecimento pela UEFA do cumprimento global do acordo", afirmaram os dragões.