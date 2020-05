Falcão: «Villas-Boas deu-nos impulso para nos tornarmos vencedores»

Fez ontem nove anos que o FC Porto venceu o Sp. Braga em Dublin e conquistou a Liga Europa. A efeméride foi, naturalmente, celebrada pelo clube e por vários elementos que tiveram peso fundamental não só nesse título mas em toda uma época que foi memorável para os dragões. Sobre a final, foi Falcão, a convite da UEFA, quem se pronunciou em maior escala, destacando a importância de André Villas-Boas na transformação da equipa ao longo da temporada.

"Aprimorou-nos como equipa e transmitiu-nos o seu espírito de vitória. Deu-nos esse impulso para nos tornarmos vencedores individualmente e como equipa. Acho que abordámos a partida contra o Sp. Braga da maneira mais correta", considerou ‘El Tigre’, completando: "Ele usou o seu conhecimento da Liga, nomeadamente de todas as equipas e rivalidades, como uma forma de nos motivar em determinados momentos. É óbvio que, nos dias que antecederam a final, ele consciencializou-nos relativamente às características do Sp. Braga e alertou-nos para o facto de uma final ser diferente de tudo o resto."

Falcão, recorde-se, foi o autor do golo que desequilibrou a balança da final, respondendo de cabeça, na perfeição, a um cruzamento de Guarín. "Estava a olhar para ele e a ver o movimento que ele ia fazer. Sabia que ia chegar o momento em que ele me iria procurar", explicou o ponta-de-lança, atualmente no Galatasaray, assegurando que não cumpriu nenhum ritual distinto antes da final: "É inevitável que fiquemos um pouco mais ansiosos, mas penso que tive a capacidade, naqueles momentos, de gerir a ansiedade para me levar a um ponto em que eu estava mais focado, mais preparado e com a atitude ideal para fazer o que eu precisava de fazer."