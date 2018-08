Militão prepara-se para disputar o seu último duelo pelo São Paulo. O brasileiro, que irá reforçar o FC Porto em breve, jogou na noite de quinta para sexta-feira o seu penúltimo jogo pelo Tricolor e irá fazer a sua despedida amanhã, diante do Vasco da Gama, para o Brasileirão.

Anteontem, em jogo a contar para a Taça Sudamericana, Militão foi uma vez mais utilizado por Diego Aguirre do lado direito da defesa. A inclusão de Bruno Peres no onze, defesa contratado à Roma para concorrer pelo posto, ainda chegou a levantar a hipótese de o futuro portista jogar no eixo da defesa, ou mesmo no meio-campo, mas tal não aconteceu. O brasileiro rubricou uma exibição dentro do que foi padrão na sua equipa, mas tal não bastou para evitar a derrota frente ao Colón, da Argentina, por 1-0, em pleno Morumbi.