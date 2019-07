FC Porto-Betis com lotação esgotada

O jogo particular, referente à Copa Ibérica, entre FC Porto e Betis vai ter lotação esgotada, segundo informou a Liga Portugal no seu site. Mais de cinco mil adeptos vão compor as bancadas do Estádio Municipal de Portimão para assistirem ao encontro.Os adeptos do FC Porto querem aproveitar para observar os novos jogadores dos dragões, frente à equipa de William Carvalho que foi 10.ª classificada do campeonato espanhol na temporada transata.Os azuis e brancos procuram o acesso à final do torneio que vai ter lugar no domingo - a outra meia-final é disputada por Portimonense e Getafe - que tem Record como parceiro oficial.O apito inicial está agendado para as 20h30.